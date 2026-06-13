Portugal volta a disputar, 21 anos depois, a final do conceituado torneio Maurice Revello, que junta seleções sub-20 de todo o mundo na cidade francesa de Toulon. Na tarde deste sábado (18h00), a Seleção aponta à quarta conquista da prova, depois de 2003, 2001 e 1992.

Há 23 anos, os sub-20 lusos contavam com Raúl Meireles, Hugo Almeida, Cristiano Ronaldo, Custódio e Danny. Ainda assim, na final contra Itália, o herói foi João Paiva. Entrado aos 70 minutos, o avançado marcou aos 72 e 80 minutos. Pelo meio, Danny também faturou.

Ora, João Paiva – hoje com 43 anos – era uma promessa do Sporting, uma vez que fez a maioria da formação nos leões e vinha de uma época com 15 golos em 37 jogos pela equipa B.

Todavia, no verão de 2003, rumou ao Marítimo, onde não colheu sucesso na equipa principal, então orientada por Manuel Cajuda. Esteve parado sete meses, rescindiu em janeiro de 2005 e rumou ao Sp. Espinho.

Seguiram-se épocas no Chipre (Apollon Limassol e AEK Larnaca) e na Suíça (Luzern, Grasshoppers, Winterthur, FC Zurich e Dietikon), terminando a carreira em 2018.

Além do Torneio Toulon de 2003, João Paiva também conquistou o Europeu sub-16 (2000) e a Liga do Chipre (2005/06).

Enquanto treinador, o antigo avançado continuou na Suíça e iniciou o percurso no Dietikon. Nas últimas duas épocas esteve ao leme da equipa feminina do Grasshoppers.

Regresso ao presente

Na atual edição do Torneio Toulon, a Seleção sub-20 vai medir forças com a Tunísia, que se superiorizou a República Democrática do Congo, Arábia Saudita, China e Colômbia no Grupo A.

Em destaque por Portugal estão os extremos João Rego (Benfica; cinco golos em quatro jogos) e Mauro Couto (Sporting; um golo e três assistências em quatro jogos).

No Grupo B, a Seleção sub-20 venceu Japão (4-1), Venezuela (3-1) e Canadá (6-1), além de empatar com a Costa do Marfim (0-0). A final está agendada para as 18h deste sábado, frente à Tunísia, que espreita uma conquista inédita.