A seleção portuguesa joga este domingo em Zenica, na Bósnia-Herzegovina, e Roberto Martínez já revelou que vai fazer mudanças face ao onze inicial que apresentou no Dragão, diante da Eslováquia.

«É importante continuar com o mesmo foco e ganhar o grupo, é um objetivo claro. Depois, precisamos de fazer mudanças, de frescura. Foi um jogo fisicamente muito exigente contra a Eslováquia e agora temos a informação para ver se precisamos de muitas mudanças ou não. Mas a ideia é continuar como fizemos no estágio de setembro e tentar ter o mínimo número de mudanças», sublinhou o selecionador nacional, em conferência de imprensa.

«É importante preparar o Europeu com jogos como este. Precisamos de jogos com muita tensão, um nível competitivo muito alto, onde podemos ajustar e crescer como equipa. Fazer mudanças por fazer não tem sentido. Estamos em outubro e o Europeu é em junho. Precisamos de seguir na linha do trabalho que fazemos no treino. Contamos com todos os jogadores, mas não vamos fazer mudanças sem uma ideia de tentar demonstrar o melhor nível, num jogo que é importante para a nossa preparação. Queremos ganhar o grupo», vincou.

O encontro da oitava jornada do Grupo J de qualificação para o Euro 2024 está marcado para as 19h45 desta segunda-feira e terá acompanhamento AO MINUTO no Maisfutebol.