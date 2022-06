O selecionador nacional Fernando Santos cumpre esta quinta-feira o 100.º jogo ao serviço de Portugal, mas desvalorizou a marca na conferência de imprensa desta quarta-feira. Confrontado com o centenário, o timoneiro da equipa das Quinas preferiu brincar com a expressão.

«Tenho 67 ainda», disse, antes de esboçar um sorriso e revelar que a estreia no banco de Portugal foi o dia mais emocionante que viveu como selecionador.

«O primeiro jogo da seleção. Nunca haveria 100 se não houvesse o primeiro. Esse foi o mais marcante de todos. Estar à frente da seleção do meu país... Cheguei ao estágio para ter contacto com os jogadores, ao contrário dos clubes é tudo muito rápido, não tens muito tempo para falar com os jogadores. Lembro-me mal do primeiro jogo, deve ser dos poucos jogos de que não tenho uma ideia clara. E, normalmente, tenho uma espécie de memória de elefante como dizem os meus jogadores, lembro-me de quase tudo. Só me lembro de não ter conseguido cantar o hino no início, mas, de resto, lembro-me pouco», confessou.