Ricardo Quaresma deixou duras críticas à seleção portuguesa e a Roberto Martínez, após a eliminação do Mundial 2026. O antigo internacional português lamentou a estratégia da equipa das Quinas diante de Espanha, nos oitavos de final.

«Para mim, correu mal do início até agora. Correu tudo mal. Não houve um jogo que pudesses dizer que jogámos bem ou que atacámos muito e tivemos azar. Ainda hoje, entregaste o jogo desde o início ao fim à Espanha. A Espanha a controlar o jogo todo, a fazer o que queria, a controlar os tempos de jogo, quando queria acelerar acelerava, quando queria meter mais pausa no jogo metia mais pausa, e nós a andar ali sem vontade, sem alegria, muito lentos», disse Quaresma, na Live Mode.

Martínez nunca me encheu o olho

O ex-futebolista visou ainda o selecionador. «Depois, substituições que eu não entendo. Estou farto de dizer isto, mas o Martínez a mim nunca me encheu o olho. Gostem ou não gostem, não quero saber se vão gostar, se ficam chateados ou não, mas temos de ter muito mais alegria e vontade nisto. Desde que o Martínez chegou, eu nunca vi a Seleção a fazer um grande jogo. A realidade é esta. Meteu 50 táticas, nenhuma deu certo. E está aí a prova. Saímos com a Seleção que toda a gente dizia que era a melhor de todos os tempos... mas melhor de todos os tempos em quê? O que é que fizeram? O que é que ganharam? Vamos para casa desiludidos e de cabeça baixa?.»

«O grande problema aqui é que obviamente há um treinador, mas depois tens de assumir a responsabilidade dentro de campo e tens de ser o treinador. O treinador pode andar a semana toda a treinar para o lado esquerdo, mas o jogo vai pedir-te para o lado direito e vais fazer o quê? Olhar para o treinador à espera que ele diga “não, vai para o lado direito”? Estamos a falar de jogadores que estão num patamar muito elevado, são considerados os melhores do mundo. Eu não posso estar a olhar para o treinador à espera que me dê indicações para onde eu vou ou não vou. Há coisas aqui que eu não entendo. O nosso meio-campo... grandes jogadores, muito talento, mas muitos fracos. Neste Mundial, um meio-campo muito, muito fraco. Um ataque fraco, uma defesa perdida... Eu não posso culpar só o Martínez porque os jogadores também não deram aquilo que tinham de dar», prosseguiu.

«Ninguém tem de faltar o respeito ao treinador, mas tens de ter essa personalidade e esse caráter. Muitas vezes prejudiquei-me porque fazia aquilo que me vinha à cabeça e aquilo que o jogo me pedia, e claro que havia treinadores que não gostavam e tiravam-me. E está tudo certo, são as opções deles, eles é que mandam. Mas eu fazia aquilo que o jogo estava a pedir. E estes jogadores têm moral suficiente para fazer aquilo que o jogo lhes pede porque ninguém vai tocar-lhes. Ninguém vai dizer nada se falharem, então, por que não assumem mais? Têm medo de quê?», questionou ainda.

Quaresma apontou ainda ao futuro, que já será sem Martínez.

«A Seleção precisa de se sentar, perceber o que está mal e está bem e de vir um treinador que entenda disto», rematou.