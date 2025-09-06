Quebra-cabeças de Martínez: o onze provável de Portugal para o jogo frente à Arménia
João Neves espreita a titularidade adaptado a lateral direito. As escolhas prováveis do selecionador nacional para o arranque da qualificação para o Mundial 2026
Portugal arranca esta tarde na Arménia a fase de apuramento para o Mundial 2026.
Em Yerevan, frente à seleção teoricamente mais frágil de um grupo que conta ainda com Hungria e Irlanda, Roberto Martínez deve fazer algumas alterações no onze em relação à equipa-base que venceu a Liga das Nações.
Desde logo, sem Diogo Dalot (dispensado por lesão), João Neves espreita a titularidade adaptado ao lado direito da defesa, numa equipa que terá de ser gerida para a dupla jornada. Isto porque já na próxima terça-feira há outro jogo contra um adversário mais cotado: a Hungria, que recebe Portugal na Puskás Arena, em Budapeste.
Este sábado, porém, o objetivo é entrar com o pé direito e confirmar o favortiismo em Yerevan no primeiro jogo da Seleção desde o falecimento de Diogo Jota.
Por Portugal, pelo Diogo, a Seleção entra em campo às 17 horas, num jogo que poderá acompanhar AO MINUTO no Maisfutebol.
Veja o onze provável da Seleção na galeria associada.