A seleção portuguesa mede forças com a Irlanda esta quinta-feira (19h45), em Dublin, num jogo da quinta e penúltima jornada do Grupo F da qualificação para o Mundial 2026.

O médio Bruno Fernandes é baixa para Roberto Martínez devido a castigo, enquanto Nuno Mendes e Pedro Neto, habituais titulares, nem sequer foram chamados ao estágio, por lesão.

Vitinha chegou do Paris Saint-Germain com limitações físicas, mas já treinou na véspera e tudo indica que entre diretamente para o onze. Quem também tem via aberta para a titularidade é João Cancelo, que tinha falhado o estágio de outubro e pode aproveitar a ausência de um lateral-esquerdo de raiz na convocatória.

Na frente, existem mais dúvidas, nomeadamente sobre quem ocupará a posição que normalmente é de Neto. O lugar de Cristiano Ronaldo no centro do ataque, contudo, está praticamente garantido.

Portugal pode garantir já esta quinta-feira o apuramento para o Campeonato do Mundo do próximo ano. Caso vença no Aviva Stadium, a Seleção garante o primeiro lugar do grupo e, consequentemente, a qualificação para o Mundial. De resto, o empate até poderá ser suficiente à equipa das Quinas, se a Hungria não vencer na Arménia (às 17h00).

O Irlanda-Portugal está agendado para as 19h45 e terá acompanhamento AO MINUTO no Maisfutebol.

Confira os onzes prováveis do Irlanda-Portugal na galeria associada