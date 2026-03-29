Declarações do avançado de Portugal, Gonçalo Ramos, na zona mista do Estádio Azteca, após o empate sem golos ante o México, em jogo particular:

Jogo:

«Acho que é um bocadinho de tudo, são muitas viagens, o fuso horário, jogar em altitude, campo difícil, contra uma equipa com qualidade, mas o que conseguimos retirar de bom é que é um jogo amigável e temos muita margem para melhorar. Temos de ver o que fizemos menos bem e temos muito tempo ainda até ao Mundial para acertar o que há a acertar.»

Altitude:

«Sim, até notámos, mesmo antes do jogo, quando chegámos à noite [ndr: no dia anterior]. E, de manhã, todos comentámos o mesmo. É difícil respirar, alguma tosse, alguma sensação no nariz, mas acho que faz parte. Também aconteceu o mesmo para a equipa deles de certeza, porque eles têm jogadores que jogam na Europa. Uma experiência difícil e uma boa aprendizagem.»

Estágios nesta altura da época:

«Para mim é sempre uma alegria vir aqui, seja onde for e que viagem for. Estava desejoso de vir à seleção outra vez. Como o último estágio já tinha sido há alguns meses, parecia que nunca mais chegava. Eu gosto sempre de estar aqui, acho que é mais uma boa experiência, duas boas semanas de família, trabalho e bom ambiente.»

Jogar no Azteca:

«Muito bom, uma experiência única.»