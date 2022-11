Portugal iniciou o Mundial 2022 com uma vitória frente ao Gana e nova vitória frente ao Uruguai na próxima segunda-feira garante à equipa das quinas o apuramento para os oitavos de final da prova.

«Acho que é importante ganhar já o segundo jogo, porque quanto mais cedo nos apurarmos, melhor. Evitamos azares ou algo do género», disse Gonçalo Ramos em conferência de imprensa neste sábado.

Um empate frente diante da seleção sul-americana manteria Portugal num dos dois lugares cimeiros do Grupo H, mas o avançado de 21 anos só tem um pensamento. «Uma seleção com a nossa qualidade tem de ser favorita em qualquer jogo. Nunca olhamos para um jogo a pensar no empate, porque é logo um primeiro caminho para que as coisas não corram da melhor forma», avisou.

Gonçalo Ramos deixou elogios ao próximo adversário de Portugal. «É uma equipa muito forte e muito perigosa. Estamos no Mundial e seria estranho se não fosse desta forma», disse o jogador, que foi questionado sobre Diego Godín, referência do eixo defensivo uruguaio e com que o jovem futebolista poderá, caso seja utilizado, travar uma batalha. «É um grande jogador, mas individualizar um jogador numa equipa com tanta qualidade não faz muito sentido, mas estamos atentos.»

Atentos também, garantiu Ramos, a Darwin. «É um grande jogador. Para além de ter sido meu colega, é meu amigo e estamos bem preparados para o enfrentar», apontou.