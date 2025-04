Portugal caiu para o sétimo posto do ranking FIFA – por troca com os Países Baixos – após os jogos com a Dinamarca – uma derrota e uma vitória – nos “quartos” da Liga das Nações.

A Seleção Nacional perdeu 6.04 pontos, totalizando 1750.08. Por sua vez, os neerlandeses – eliminados por Espanha na Liga das Nações, nos penáltis – somaram 4.89 pontos, atingindo os 1752.44.

O top-5 conta com liderança da Argentina, seguida por Espanha, Brasil, Inglaterra e Brasil. Neste lote, os espanhóis (+1.37 pontos) superaram os gauleses, que perderam 7.07 pontos.

O top-10 fica completo com Bélgica, Itália e Alemanha.

Nesta atualização, Bósnia foi a nação que mais pontos acumulou – 24.16 – ascendendo quatro posições, até ao lugar 70. Em sentido oposto, a Guiné-Bissau desceu oito posições, até ao 128.º lugar.