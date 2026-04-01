Ranking FIFA: Portugal sobe a quinto, França assume liderança
Seleção Nacional ultrapassa Brasil após empate com o México (0-0) e vitória sobre os Estados Unidos (2-0)
Seleção Nacional ultrapassa Brasil após empate com o México (0-0) e vitória sobre os Estados Unidos (2-0)
A Seleção Nacional subiu uma posição no Ranking FIFA e está agora no quinto lugar, após mais uma paragem para os compromissos internacionais, com o nulo frente ao México e a vitória sobre os Estados Unidos (2-0).
Nota para a ascensão da França ao topo da classificação, com uma subida de duas posições, sendo que a Espanha desceu a segundo e a Argentina passa para o terceiro posto.
No que toca aos adversários de Portugal na fase de grupos do Campeonato do Mundo, a Colômbia é 13.ª, a RD Congo está no 46.º lugar e o Uzbequistão ocupa a 50.ª posição.
Confira o «top-10» do Ranking da FIFA:
1. França, 1.877,32 pontos
2. Espanha, 1.876,40
3. Argentina, 1.874,81.
4. Inglaterra, 1.825,97.
5. Portugal, 1.763,83.
6. Brasil, 1.761,16.
7. Países Baixos, 1.757,87.
8. Marrocos, 1.755,87.
9. Bélgica, 1.734,71.
10. Alemanha, 1.730,37