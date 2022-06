Ricardo Horta apontou o golo que valeu o empate à seleção portuguesa no Benito Villamarín, diante da Espanha (1-1), e por isso mesmo foi o escolhido para acompanhar o selecionador Fernando Santos na conferência de imprensa após a partida da Liga das Nações. O avançado do Sporting de Braga respondeu a uma pergunta, mas foi interrompido num segundo momento, quando abordava o interesse do Benfica na sua contratação. De seguida, deixou a sala de imprensa.

O internacional português começou por dizer que «já esperava há muito» o regresso à seleção.

«Tentei aproveitar cada minuto que o mister me concedeu e, felizmente, conseguimos o empate. Não era o resultado que ambicionávamos, queremos sempre entrar para ganhar, mas defrontámos uma grande seleção, com os melhores jogadores do mundo e o empate acaba por ser positivo pelo geral do jogo», afirmou.

Seguiu-se a segunda pergunta e Horta foi confrontado pela possibilidade de rumar ao Benfica neste verão, bem como questionado acerca da forma como lida com tudo o que gira em torno da eventual mudança para a Luz.

O jogador do Sp. Braga preparava-se para responder, por duas vezes, quando foi interrompido pelo assessor de imprensa da Federação Portuguesa de Futebol, que fez questão de vincar que aquela conferência tinha como único intuito fazer o balanço acerca do jogo da seleção nacional. Nenhum outro jornalista fez qualquer pergunta, pelo que o jogador acabou por deixar a sala de imprensa do Benito Villamarín.

Ainda antes, na flash interview, o avançado abordou o mercado de transferências e disse que estava «focado na seleção».

Recorde-se que Ricardo Horta é um dos alvos do Benfica para 2022/23 e os encarnados até já apresentaram uma proposta de 10 milhões de euros pelo jogador, que o Sp. Braga recusou liminarmente. O presidente dos arsenalistas, António Salvador, também já criticou a postura do clube da Luz.