A viagem de Roberto Martínez à Arábia Saudita chega ao fim. O novo selecionador de Portugal esteve em Riade, onde teve a oportunidade de falar com cinco jogadores portugueses, e agora coloca os olhos na Liga.

Depois de ter sido apresentado na Cidade do Futebol, na passada segunda-feira, Roberto Martínez viajou para a capital saudita, que por estes dias recebe a «final four» da Supertaça de Espanha (cuja final vai ser disputada por Real Madrid e Barcelona, que eliminaram Valência e Betis nos penáltis, respetivamente, em jogos presenciados por Martínez).

O novo selecionador falou primeiro com William Carvalho e Rui Silva, do Betis, e depois com Thierry Correia e André Almeida, do Valência.

A presença em Riade contemplou também uma conversa com Cristiano Ronaldo, capitão da Seleção Nacional, na qual terá sido discutido o novo ciclo da Seleção Nacional, depois do Mundial 2022 e da saída de Fernando Santos.

Para além das conversas com estes cinco jogadores portugueses, Roberto Martínez também teve a oportunidade de contactar cordialmente e estreitar relações com os respetivos treinadores.

Consumada a viagem à Arábia Saudita, o selecionador de Portugal vai agora colocar os olhos na Liga. Roberto Martínez vai regressar a Lisboa, e é expectável que, nos próximos dias, marque presença em jogos do campeonato. De recordar que, no próximo fim de semana, há um aliciante dérbi entre Benfica e Sporting, no Estádio da Luz.

Tal como o Maisfutebol escreveu, Riade era o ponto de partida para uma «digressão» de Roberto Martínez, com o intuito de contactar com vários potenciais convocados (e com os respetivos treinadores, para promover uma relação cordial). Como tal, nos próximos tempos o selecionador vai viajar com alguma regularidade.

A Seleção Nacional inicia a qualificação para o Euro 2024 em março, frente a Liechtenstein (dia 23) e Luxemburgo (dia 26).