Cristiano Ronaldo chegou nesta terça-feira aos 58 hat-tricks na carreira e ao décimo ao serviço da seleção e Portugal, ao marcar três golos na goleada por 5-0 ao Luxemburgo.

Após o jogo, o capitão da seleção portuguesa publicou uma mensagem nas redes sociais a elogiar o público que apoiou a equipa no Estádio do Algarve e a lembrar algo que tinha garantido depois de se tornar no melhor marcador da história das seleções: «Eu tinha prometido que iria sempre à procura de mais e mais e mais!».

«Mais uma vitória, mais um passo rumo ao nosso objectivo, mais uma noite histórica na defesa das nossas cores! Tudo se torna mais fácil quando jogamos em casa e perante um público que nos acarinha do primeiro ao último minuto… Eu tinha prometido que iria sempre à procura de mais e mais e mais! Está no meu e no nosso ADN, nunca nos contentamos, nunca baixamos os braços e vamos sempre lutar por tudo o que pudermos alcançar! Força Portugal!», escreveu Cristiano Ronaldo.