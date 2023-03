O futebolista português Cristiano Ronaldo tornou-se, esta quinta-feira, o mais internacional de sempre por seleções, com 197 jogos, ao ser escolha inicial de Roberto Martínez no duelo de Portugal com o Liechtenstein, na caminhada rumo ao Euro 2024.

O futebolista luso, de 38 anos, soma em Alvalade o seu 197.º jogo pela seleção nacional A. De acordo com os dados oficiais da FIFA, deixa para trás Bader Al-Mutawa, que ficou fora das opções do selecionador do Kuwait, o português Rui Bento, para os embates de março com Filipinas e Tajiquistão.

Ronaldo já estava sozinho no topo da lista dos marcadores por seleções, com 118 golos, tendo entretanto, no jogo desta noite, aumentado a contagem, com dois golos ante o Liechtenstein, reforçando a liderança com 120 golos.

O primeiro golo de Ronaldo esta noite:

A estreia de Ronaldo pela seleção portuguesa foi a 20 agosto de 2003, num particular frente ao Cazaquistão (1-0), em Chaves, sob o comando do brasileiro Luiz Felipe Scolari. Ronaldo chegou à marca dos 100 jogos a 16 outubro de 2012 ante a Irlanda do Norte, no Porto, no caminho para o Mundial 2014, no Brasil.

O bis de Ronaldo ao Liechtenstein para o golo 120 na seleção: