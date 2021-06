Fernando Santos salientou o papel de Cristiano Ronaldo como exemplo para os jogadores mais novos.

«Há onze jogadores desta seleção que vêm de 2016. Agora, isso do Ronaldo não é novidade agora. É uma referência para o futebol português e para os jovens desde que ao fim de cinco ou seis anos depois de vir da Madeira começou a jogar na equipa principal do Sporting», disse o selecionador ao ser questionado sobre o assunto na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com a Bélgica.

«Grandes jogadores são sempre referências para os mais jovens porque querem ser como eles. E é ótimo que assim seja», completou o técnico.

O Bélgica-Portugal joga-se a partir das 20 horas de domingo, no Estádio de La Cartuja, em Sevilha.