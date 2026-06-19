Após as críticas que a Seleção recebeu na sequência do empate na estreia no Mundial 2026, Cristiano Ronaldo publicou, esta sexta-feira, nova mensagem nas redes sociais.

Desta vez, o capitão da equipa das Quinas partilhou uma imagem com vários internacionais portugueses e a seguinte mensagem: «Sempre unidos».

Esta partilha de Ronaldo ganha ainda mais destaque, porque surge depois de milhares de fãs do avançado terem invadido o Instagram de outros jogadores a pedirem para respeitarem e passarem a bola ao capitão. Além disso, também as irmãs de Ronaldo têm manifestado desagrado face a vários jogadores da Seleção. João Neves tem sido um dos mais atacados, por ter dito após o jogo com a RD Congo que Ronaldo era «apenas mais um jogador para ajudar».