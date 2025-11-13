Ruben Dias, defesa da Seleção Nacional, em declarações na flash interview da Sport TV após a derrota [2-0] com a República da Irlanda na quinta jornada do grupo F da qualificação europeia para o Mundial de 2026.

Golos tiraram a confiança à equipa

«A explicação? Acabamos por conceder dois golos que não podem acontecer. Acabam por nos tirar muita confiança no jogo. Até porque sabíamos que ia ser um jogo em que eles tinham um fechado lá atrás e não é um bloco difícil de entrar.»

A bola hoje não queria entrar

«Ficou visto também no nosso jogo em casa, não é fácil de criar ocasiões. E como é óbvio, os golos que sofremos na primeira parte tiraram-nos muita tranquilidade no jogo. Ainda assim tentámos, tentámos de várias maneiras. Mesmo na primeira parte, acho que ainda tivemos ali bastantes ocasiões em que podíamos ter feito. Na segunda parte voltámos a ter, acho, ainda bastante boas ocasiões. Mas lá está, também não era um dia que a bola estava a querer entrar. Olhar para a frente, pensar positivo. Temos um jogo decisivo em nossa casa, com os nossos fãs e no Porto, num estádio que nós gostamos muito de jogar. E a energia tem que estar toda em vencer este jogo.»

Portugal lutou até ao fim

«É óbvio que as coisas complicaram cedo e é difícil ter o discernimento para manter a tranquilidade e a confiança. Mas temos que ter essa capacidade. Acho que, de certa forma, a equipa tentou e conseguimos sempre, de certa forma, continuar a jogar e continuar a procurar espaços. Acho que, especialmente na primeira parte, concedemos as transições que não devíamos ter concedido. Mas, acima de tudo, continuámos a lutar até o fim. E lá está, hoje, de facto, não era um dia fácil.»