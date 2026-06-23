Roberto Martínez deverá promover várias trocas para o duelo com o Uzbequistão em Houston, na segunda jornada do Grupo K do Mundial 2026. Para a tarde desta terça-feira, Rúben Dias, Francisco Conceição e João Félix podem render Gonçalo Inácio, Bernardo Silva e Pedro Neto, respetivamente.

No Uzbequistão, Fabio Cannavaro deverá repetir o sistema tático de 3-4-3, variando no momento defensivo para 5-4-1. O selecionador até poderá repetir o “onze” apresentado contra a Colômbia, mas há a possibilidade de o extremo Urunov ser relegado para o banco, com Khamdamov a assumir a titularidade.

No último jogo, Cannavaro apostou em Khamdamov ao intervalo.

Onze provável do Uzbequistão: Utkir Yusupov, Khusanov, Abdullaev e Ashurmatov; Karimov, Mozgovoy, Shukurov e Nasrullaev; Urunov, Eldor Shomurodov e Fayzullaev.

Consulte a galeria associada para conhecer o onze provável de Portugal.

A Seleção entra em campo na tarde desta terça-feira (18h), antes de a Colômbia defrontar a República Democrática do Congo, na madrugada de quarta-feira (03h).

Acompanhe o Mundial 2026 no Maisfutebol.