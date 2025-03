Rúben Dias, jogador da Seleção Nacional, em declarações na flash interview da RTP3 após a derrota com a Dinamarca em Copenhaga:

«Faltou intensidade, ganhar duelos e faltaram coisas para as quais vamos olhar agora. Há valores que são inegociáveis e ter intensidade e ganhar duelos são coisas inegociáveis.

Não nos apanharam de surpresa porque sabemos a qualidade que têm. Vamos olhar para a frente e se queremos preparar esta seleção e geração para ganhar em grande é com jogos destes e não com jogos mais fáceis e a brilhar em jogos que não têm tanta dificuldade. É aqui que temos de crescer e de ser bons.»

«Num jogo destes, não igualando a intensidade e agressividade nos duelos fica difícil competir porque do outro lado há uma equipa com qualidade. (...) Sem essa agressividade, nem o melhor plano do Mundo resulta.»