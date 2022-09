Rúben Neves disse respeitar a renúncia de Rafa Silva à Seleção Nacional, mas salientou que no seu caso essa questão nunca se colocou.

«Se me quiser perguntar a mim o que sinto ao representar a nossa seleção, posso-lhe responder. Em relação ao Rafa, foi uma decisão pessoal que todos respeitamos», começou por afirmar o médio do Wolverhampton, detalhando mais à frente: «O Rafa teve as suas razões para tomar a sua decisão. Acredito que não teve que ver com o tempo de jogo. Quanto a mim, sinto um orgulho enorme e é um privilégio para mim poder estar presente na Seleção. Trabalho todos os dias com esse objetivo. O expoente máximo de um jogador de futebol é poder representar o seu país. Vou continuar a dar o meu máximo para estar presente mais vezes. Esse é o meu grande objetivo.»

Rúben Neves lamentou ainda a ausência de Pepe, dispensado na quarta-feira por lesão. «O Pepe é um jogador extremamente importante para nós. Infelizmente não vai poder estar presente nestes dois jogos. Temos a sorte de ter um leque de jogadores de grande qualidade. Portanto, vamos estar preparados para estes jogos», afirmou o internacional português de 25 anos na conferência de imprensa de antevisão do jogo frente à Rep. Checa, que decorreu esta manhã na Cidade do Futebol.