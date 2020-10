Ruben Semedo, internacional português, em declarações à RTP 3 após o empate com a Espanha, no José Alvalade, em encontro particular entre as duas seleções:

«Estreia? Como já disse muitas vezes, este era um sonho meu. Estou muito feliz por ter jogado pela seleção, ainda para mais num estádio especial como Alvalade. A equipa fez um bom jogo frente a uma seleção muito forte, mas creio que tivemos as melhores oportunidades.

Sobre próximo jogo com a França: As grandes equipas jogam um jogo agora e daqui a dias preparam outro. Pensamos jogo a jogo, descansamos agora e depois vamos pensar na França.

«Se quis vir para o Benfica? Estou focado na seleção, não estou a pensar em nenhuma equipa. Estou focado a cem por cento na seleção.»