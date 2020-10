Portugal defronta nesta quarta-feira a seleção espanhola, num jogo particular, em Alvalade, que vai ser o primeiro reencontro entre as duas seleções ibéricas desde o memorável jogo no Mundial de 2018, que terminou empatado 3-3, com um hat-trick de Cristiano Ronaldo.

Tendo sido esse um dos grandes jogos que o capitão fez ao serviço de Portugal, Fernando Santos foi questionado se essa partida era a primeira coisa lhe vinha à ideia quando pensava no camisola 7 da seleção.

«Não. A primeira lembrança que tenho de Ronaldo é de 2003. Um golo que ele marcou num torneio que ganhámos na Marinha Grande, quando ele era um menino», começou por dizer, na antevisão ao jogo com a Espanha.

«Enquanto selecionador nacional, a primeira lembrança que me vem à memória é um golo dele aos 93 minutos, num jogo contra a Dinamarca [em outubro de 2014], que marcou de forma decisiva o balanceamento para sermos campeões europeus», acrescentou, referindo-se à partida que resultou nos primeiros pontos conquistados por Portugal na qualificação para o Euro-2016.