Fernando Santos, selecionador nacional, em declarações na conferência de imprensa após a eliminação de Portugal do Euro 2020:

[Ronaldo marcou cinco golos no Europeu. Contra a Bélgica não marcou e Portugal perdeu]

«Essa é uma constatação natural. Se olharmos para as estatísticas, vemos que foram cinco golos do Ronaldo e que ele não marcou. Mas tivemos duas bolas no poste e várias situações.

Ele trabalho muito e tentou de todas as formas. Foi um verdadeiro capitão: na entrega ao jogo, no empenho, na vontade com que quis dar a volta ao jogo. Quis jogar e fazer coisas. Não me parece que seja por aí: isso é (apenas) uma constatação.»