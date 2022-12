A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) revelou na noite deste sábado que apenas 14 jogadores vão regressar a Portugal no voo que tem chegada prevista para as 17h15 de domingo.

«Os jogadores Rui Patrício, Cristiano Ronaldo, Rafael Leão, Bruno Fernandes, Matheus Nunes, Raphael Guerreiro, Ruben Neves, Bernardo Silva, João Cancelo e Diogo Dalot foram autorizados a juntar-se às suas famílias presentes no Qatar e não regressarão a Portugal no avião que transporta a comitiva nacional», lê-se na nota da FPF.

Quer isto dizer que regressam a Lisboa os jogadores que alinham em equipas portuguesas: Diogo Costa, Pepe e Otávio (FC Porto), António Silva, João Mário e Gonçalo Ramos (Benfica) e Ricardo Horta (Sp. Braga).

Além desses, também José Sá, Rúben Dias, João Palhinha, João Félix, Vitinha, William Carvalho e André Silva integram a comitiva que regressa ao país.

Recorde-se que Portugal foi eliminado do Mundial 2022 após a derrota com Marrocos por 1-0, no jogo dos quartos de final da prova.