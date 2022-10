Praticamente a um mês do início do Mundial 2022 e a menos de um mês para o anúncio dos convocados de Portugal para a prova a disputar no Qatar, há lesões que são preocupantes nas contas da equipa das quinas e, em particular, para o selecionador Fernando Santos.

Este domingo, Diogo Jota e Danilo Pereira aumentaram as dúvidas e as dores de cabeça com vista ao Mundial, ao saírem lesionados nos respetivos jogos, por Liverpool e Paris Saint-Germain.

Até aí, já havia, sobretudo, os casos de Pepe e Nuno Mendes, outros dois nomes que são presença assídua na seleção e que estão a recuperar.

Nesta altura, nenhum destes nomes é baixa certa para o Mundial, mas carecem ainda certezas absolutas sobre o cariz das lesões, nomeadamente de Diogo Jota e Danilo. As que já existem, por exemplo, sobre Pedro Neto, que falha o Mundial por lesão.

Caso a caso, eis o ponto de situação do que se sabe sobre jogadores que estão lesionados e que são potenciais convocados por Portugal.

Pepe: o central do FC Porto sofreu uma entorse no joelho esquerdo com lesão do ligamento colateral interno, no início de outubro, antes do jogo em Portimão. A lesão deve ser debelada entre quatro a seis semanas. Nesta altura, está cumprida pouco mais de semana e meia após a lesão. Desta forma, o final da recuperação de Pepe deve bater próximo da data do anúncio dos convocados.

Nuno Mendes: o lateral saiu lesionado a 5 de outubro, no jogo com o Benfica, no Estádio da Luz, para a Liga dos Campeões. Após o jogo, o treinador do PSG explicou que o ex-Sporting teve um problema muscular e que ia ficar «de fora alguns jogos». No boletim clínico, o PSG refere apenas que Nuno Mendes continua a tratar «dores nos isquiotibiais esquerdos». Não é clara e exata a data de regresso, sendo que o defesa já falhou três jogos desde então: Reims, Benfica e Marselha.

Danilo: no domingo, o central/médio lesionou-se sozinho e saiu na primeira parte. Galtier explicou, após o apito final, que o português «sentiu uma forte dor no tendão». As próximas horas devem ser mais esclarecedoras sobre o caso.

Diogo Jota: a outra grande preocupação recente para a seleção nacional. O extremo saiu de maca nos instantes finais do Liverpool-City de domingo e o treinador Jurgen Klopp admitiu que «se Diogo Jota fica deitado é porque não é bom». O português vai ser examinado nas próximas horas para conhecer-se a extensão e gravidade da lesão.