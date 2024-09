Bruno Fernandes foi a principal novidade no treino da Seleção em vésperas do duelo contra a Croácia, na primeira jornada do grupo 1 da Liga A da Liga das Nações.



O médio do United esteve presente no relvado durante os 15 minutos do treino que foram abertos à comunicação depois de ter falhado a sessão da véspera devido a um atraso no voo de Manchester para Lisboa.



Roberto Martínez contou com 26 jogadores no relvado - Diogo Fernandes, guarda-redes do FC Porto foi «emprestado» pelos sub-20 e esteve às ordens do selecionador nacional.



Portugal volta a treinar esta quarta-feira, às 18h00, uma hora depois de Martínez e um jogador fazerem a antevisão ao duelo ante os croatas.