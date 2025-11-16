Carlos Forbs tornou-se o 14.º estreante na Seleção na era Roberto Martínez, o primeiro em quase um ano, ao ser lançado na segunda parte frente à Arménia (9-1).

O avançado do Club Brugge, de 21 anos e formado no Man City, rendeu Bernardo Silva e usou o “7”, habitualmente usado por Cristiano Ronaldo, ausência deste encontro por castigo. Ora, Forbs conquistou o penálti que permitiu a Bruno Fernandes fazer o 7-1, aos 72 minutos.

Desde que assumiu o leme da Seleção, em 2023, Roberto Martínez promoveu as estreias de Tomás Araújo, Tiago Djaló, Fábio Silva, Nuno Tavares, Samuel Costa, Renato Veiga, Francisco Conceição, Jota Silva, José Sá, Toti Gomes, João Mário, Gonçalo Inácio e João Neves.