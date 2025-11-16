Seleção
Seleção: Carlos Forbs é o 14.º estreante na era Roberto Martínez
Avançado formado no Manchester City foi a jogo no Dragão, com o número habitualmente reservado a Cristiano Ronaldo
Carlos Forbs tornou-se o 14.º estreante na Seleção na era Roberto Martínez, o primeiro em quase um ano, ao ser lançado na segunda parte frente à Arménia (9-1).
O avançado do Club Brugge, de 21 anos e formado no Man City, rendeu Bernardo Silva e usou o “7”, habitualmente usado por Cristiano Ronaldo, ausência deste encontro por castigo. Ora, Forbs conquistou o penálti que permitiu a Bruno Fernandes fazer o 7-1, aos 72 minutos.
Desde que assumiu o leme da Seleção, em 2023, Roberto Martínez promoveu as estreias de Tomás Araújo, Tiago Djaló, Fábio Silva, Nuno Tavares, Samuel Costa, Renato Veiga, Francisco Conceição, Jota Silva, José Sá, Toti Gomes, João Mário, Gonçalo Inácio e João Neves.
