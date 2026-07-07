Selecao
Há 36 min
Seleção chega na quarta-feira a Portugal
Portugal parte já amanhã de Dallas, mas só chega na quarta a Lisboa
Enviado-especial aos Estados Unidos
Portugal parte já amanhã de Dallas, mas só chega na quarta a Lisboa
Enviado-especial aos Estados Unidos
A comitiva da seleção portuguesa tem chegada prevista a Portugal às 06h10 de quarta-feira.
Os jogadores e restante staff partem para o aeroporto de Dallas às 13h00 locais (19h00 em Lisboa), desta terça-feira. Cerca de duas horas depois, levantam voo rumo a Lisboa, passando a noite em viagem, para aterrrar em Lisboa na manhã seguinte.
É expectável que alguns jogadores já não integrem a comitiva.
Portugal, recorde-se, foi eliminado dos oitavos de final do Mundial 2026 esta segunda-feira, após a derrota com Espanha (1-0).
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