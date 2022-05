O médio Danilo integrou neste sábado o treino da seleção nacional, que prepara os quatro primeiros jogos do Grupo 2 da Liga das Nações A.

O médio do Paris Saint-Germain recuperou do traumatismo no pé esquerdo que no dia do arranque dos trabalhos, na quinta-feira.

Neste sábado, foi a novidade no treino que decorreu na Cidade do Futebol, e que não contou com Vitinha, que testou positivo para a covid-19 e já se encontra a cumprir isolamento.

De resto, o selecionador Fernando Santos continua privado do guarda-redes Rui Patrício, do defesa Pepe e do avançado Diogo Jota, todos autorizados a apresentarem-se na segunda-feira.

Durante os primeiros 15 minutos abertos aos jornalistas, o grupo de jogadores de campo realizou os habituais exercícios de aquecimento com e sem bola, enquanto os guarda-redes Rui Silva e Diogo Costa efetuaram trabalho específico à margem.