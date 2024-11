A Seleção Nacional feminina vai bater o recorde de audiência no jogo com a Chéquia, marcado para o dia 29 de novembro, no Estádio do Dragão, referente à primeira mão do play-off de acesso ao Euro 2025,

A lotação rondará os 45 mil lugares e a FPF já começou a vender bilhetes referentes à nascente superior do Estádio do Dragão. De referir que restam menos de metade dos lugares disponíveis para venda.

Até ao momento, o jogo com maior audiência foi em julho de 2023, Estádio do Bessa, no Portugal-Ucrânia, com cerca de 20 123 espectadores nas bancadas.