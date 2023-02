A seleção feminina de Portugal treinou esta quarta-feira e apenas pela segunda vez no relvado do centro de treinos de Gower Park, em Hamilton, depois de ter estado impedida nos últimos três dias, devido ao mau tempo na região.

Desde que chegou à Nova Zelândia, onde disputa dentro de uma semana o jogo do play-off intercontinental de apuramento para o Mundial2023, Portugal apenas conseguiu treinar-se no sábado e ainda sem o grupo completo.

O ciclone Gabrielle deixou o país debaixo da pior tempestade dos últimos anos, levando ao cancelamento de voos e à chegada tardia das internacionais Tatiana Pinto, Fátima Pinto, Joana Marchão e Inês Pereira, na terça-feira, e de Andreia Jacinto, esta apenas hoje.

Foi já com o grupo completo que o selecionador Francisco Neto pôde realizar o segundo treino em Hamilton, com a equipa a preparar o play-off e o jogo particular com a Nova Zelândia, já na sexta-feira.

A avançada do Sporting Diana Silva foi hoje a voz da satisfação da equipa pelo regresso ao trabalho de campo, depois de vários dias de ginásio. «É muito bom poder voltar a treinar assim. Já estávamos a precisar, também para nos ambientarmos às condições que vamos encontrar. Foi um treino encarado com muita alegria», manifestou a jogadora, aos canais da Federação Portuguesa de Futebol.

Portugal tenta a qualificação inédita para um campeonato do mundo em jogo a disputar a 22 de fevereiro no Estádio Waikato, em Hamilton, diante do vencedor do duelo entre Camarões e Tailândia, que se defrontam no sábado.

A seleção nacional procura garantir uma das últimas três vagas na fase final do Mundial, que irá decorrer na Austrália e na Nova Zelândia, de 20 de julho a 20 de agosto de 2023.