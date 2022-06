O selecionador nacional Fernando Santos deixou Ricardo Horta, Matheus Nunes e Domingos Duarte fora da convocatória para a partida desta noite, diante da República Checa.

Em sentido contrário, David Carmo, Vitinha e Gonçalo Guedes voltam a estar disponíveis, depois de falharem o último jogo, diante da Suíça.

O Portugal-Rep. Checa, da terceira jornada da Liga das Nações, joga-se a partir das 19h45 em Alvalade e poderá acompanhar todas as incidências do encontro ao minuto no Maisfutebol.