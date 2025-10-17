A Seleção Nacional vai jogar um particular com o México na reabertura do Estádio Azteca, anunciou Mikel Arriola, presidente da Federação Mexicana de Futebol. A partida está marcada para dia 28 de março.

«Sabemos que Portugal está a ultimar a sua qualificação; os pormenores técnicos ainda estão pendentes, mas sim. Está tudo quase finalizado para que Portugal esteja presente na reabertura do Estádio Azteca», referiu.

Sobre a presença de Cristiano Ronaldo, o presidente confessou que «faz parte do contrato», mas que tudo depende da condição física do capitão português.

Este estádio, na Cidade do México, será o palco da inauguração do Mundial 2026, a 11 de junho.

Na agenda, Portugal tem marcado os dois últimos jogos de apuramento para o Mundial 2026: Irlanda e Arménia, no dia 13 e 16 de novembro, respetivamente. O México joga um particular com o Uruguai no dia 15 de novembro e no dia 18 com o Paraguai.