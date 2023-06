Nélson Semedo e João Palhinha não fazem parte da lista de jogadores enviada por Portugal para a UEFA, tendo em vista o duelo desta terça-feira (19h45) com a Islândia.

O lateral e médio não treinaram na véspera do encontro. Segundo fonte da Federação Portuguesa de Futebol, os dois jogadores estariam disponíveis para jogar esta noite. Porém, ficam de fora.

No primeiro jogo, recorde-se, Roberto Martínez abdicou de Toti Gomes e Renato Sanches, que desta vez fazem parte do leque de escolhas do selecionador.

FOTOS: o onze provável de Portugal para o jogo na Islândia