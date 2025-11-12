A Seleção nacional chegou ao aeroporto Humberto Delgado pouco depois das 14h00 para partir para Dublin, onde na quinta-feira defronta a Irlanda, na qualificação para o Mundial 2026.

A principal novidade na comitiva foi o jovem João Carvalho, guarda-redes do Sporting de Braga que substituiu José Sá, dispensado deste jogo devido à morte do avô. Também Bruno Fernandes é baixa confirmada para o selecionador Roberto Martínez, mas por castigo.

Alguns jogadores pararam para tirar fotos com adeptos à saída do autocarro, sendo Vitinha um dos mais solicitados.

Em Dublin, Cristiano Ronaldo deverá juntar-se a Martínez na antevisão ao encontro, a partir das 19h00.