Rui Patrício e Pepe integraram o treino da seleção portuguesa pela primeira vez, esta segunda-feira, enquanto Diogo Jota ainda não se juntou ao grupo.

O guarda-redes da Roma e o defesa do FC Porto estavam autorizados a apresentar-se apenas nesta segunda-feira e o avançado do Liverpool, que perdeu a final da Liga dos Campeões no passado sábado, já vai estar às ordens de Fernando Santos a partir de terça-feira.

No regresso aos trabalhos após um dia de folga, Vitinha continua indisponível, já que se encontra a cumprir isolamento devido a um teste positivo à covid-19, que o coloca como baixa praticamente confirmada para a estreia de Portugal no Grupo 2 da Liga das Nações A, diante da Espanha, em Sevilha, na quinta-feira.

Durante os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social, os jogadores da turma das «quinas» efetuaram os habituais exercícios de aquecimento com e sem bola, ao longo de todo o campo. Rui Patrício fez trabalho específico à margem.

A seguir ao duelo em território espanhol, a seleção nacional joga duas vezes em Alvalade: no domingo com a Suíça e a 9 de junho com a República Checa. No dia 12, Portugal tem novo embate com os helvéticos, em Genebra.