Pepe igualou nesta quinta-feira Luís Figo como o terceiro jogador com mais internacionalizações por Portugal.

O defesa de 39 anos, titular no jogo de Portugal frente à Rep. Checa, em jogo da 3.ª jornada da Liga das Nações, chega às 127 partidas com as quinas ao peito e apenas tem à sua frente neste ranking João Moutinho (145) e Cristiano Ronaldo, que faz a internacionalização 190 nesta mesma partida.

Recorde-se que também diante da Rep. Checa, o selecionador nacional, Fernando Santos, chega ao jogo 100 ao comando de Portugal.