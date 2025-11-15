A Seleção Nacional treinou, na manhã deste sábado, no Estádio do Dragão com vista ao derradeiro jogo frente à Arménia, deste domingo, que poderá valer qualificação direta para o Mundial de 2026.

Com bandeiras portuguesas a pintar a casa do FC Porto, os 23 convocados para o jogo treinaram sem limitações, numa manhã em que o tempo começou a dar tréguas, depois de ter chovido intensamente nas últimas horas.

Cristiano Ronaldo, expulso no último jogo, não estará no Estádio do Dragão, confirmou Roberto Martinez na antevisão à partida. João Félix foi dos últimos a entrar e chegou com uma proteção no joelho esquerdo. Já Diogo Dalot Dalot foi o primeiro a entrar e esteve à conversa com Martínez.

Os 15 minutos de treino abertos à comunicação social consistiram numa corrida à volta do campo e exercícios com e sem golo. Os guarda-redes, por outro lado, fizeram o habitual trabalho específico. Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), esteve também presente no treino, tendo trocado sorrisos com Martínez.

Dos 26 convocados inicialmente, recorde-se, Pedro Gonçalves e Pedro Neto foram dispensados por lesão. José Sá, por motivos pessoais, foi também ele dispensado mas regressou esta sexta-feira.

Portugal, líder do grupo F, recebe a Arménia, quarta do grupo, este domingo [14h00] no Estádio do Dragão, Porto, num encontro que pode dar a qualificação direta para o Mundial de 2026.





