Rafael Leão e Gonçalo Inácio foram baixas no treino deste domingo da Seleção Nacional. Depois da vitória diante da República da Irlanda, os jogadores mais utilizados fizeram «recuperação no ginásio», enquanto que os restantes cumpriram a sessão de treino no relvado.

João Félix, que foi baixa frente à República da Irlanda devido a uma mialgia, «reiniciou o trabalho de preparação individual para o próximo jogo».

A Equipa das Quinas volta a treinar esta segunda-feira, às 17 horas, na Cidade do Futebol. O próximo embate, diante da Hungria, está marcado para esta terça-feira [19h45] no Estádio José Alvalade.