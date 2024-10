Renato Veiga e Samú tornaram-se, este sábado, no oitavo e nono jogador, respetivamente, a serem lançados por Roberto Martínez na Seleção Nacional.

O defesa do Chelsea, de 21 anos foi titular, enquanto o médio do Maiorca, de 23 anos entrou perto do fim, vitória sobre a Polónia, por 3-2, em jogo relativo à terceira jornada do Grupo A1 da Liga das Nações.

Os dois novos internacionais portugueses sucedem a Francisco Conceição, que fez a sua estreia em março deste ano. Antes disso, Jota Silva, José Sá, Toti Gomes, João Mário, João Neves e Gonçalo Inácio tiveram a oportunidade de jogar pela primeira vez de Quinas ao peito, sob o comando de Martínez.