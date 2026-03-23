Ricardo Velho foi chamado esta segunda-feira por Roberto Martínez, devido à lesão de Diogo Costa.

O guarda-redes dos turcos do Gençlerbirligi, que já está na Cidade do Futebol, veio de prevenção, isto porque Diogo Costa ainda vai realizar exames, para depois o departamento médico da FPF decidir se irá ou não dispensar o capitão do FC Porto da Seleção Nacional.

Recorde-se que Diogo Costa fez tratamento a uma lesão nos adutores na manhã desta segunda-feira, no Olival.

Quanto a Ricardo Velho, leva 17 jogos esta temporada e já tinha sido chamado à Seleção, embora ainda não some qualquer internacionalização.