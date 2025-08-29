Roberto Martínez divulgou a lista de convocados para os jogos de Portugal na Arménia e na Hungria, diminuindo a número de jogadores chamados de 27 para 23 relativamente à Liga das Nações.

Desta forma, há apenas uma novidade, com o regresso de João Cancelo, havendo também quatro saídas: Nuno Tavares, Rodrigo Mora, Rafael Leão e, infelizmente, o malogrado Diogo Jota.

A divulgação da lista de convocados começou aliás com a evocação da memória de Diogo Jota. Roberto Martínez anunciou que o número 21, que costumava ser utilizado pelo jogador na Seleção, passa para Ruben Neves.

Eis os 23 convocados de Portugal:

Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Sporting) e José Sá (Wolverhampton);

Defesas: Diogo Dalot (Man. United), João Cancelo (Al Hilal), Nuno Mendes (PSG), Gonçalo Inácio (Sporting), Rúben Dias (Man. City), António Silva (Benfica) e Renato Veiga (Villarreal);

Médios: João Palhinha (Tottenham), Rúben Neves (Al Hilal), João Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Man. United), Pedro Gonçalves (Sporting) e Bernardo Silva (Man. City);

Avançados: João Félix (Al Nassr), Francisco Trincão (Sporting), Francisco Conceição (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Gonçalo Ramos (PSG) e Cristiano Ronaldo (Al Nassr).