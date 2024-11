Tiago Djaló e Nuno Tavares foram as grandes novidades na lista de 26 convocados de Portugal para os dois últimos jogos da fase de grupos da Liga das Nações.

O selecionador Roberto Martínez explicou que o central do FC Porto é «muito interessante», enquanto o lateral-esquerdo da Lazio tem uma condição física «especial».

«Tiago Djaló é um central muito interessante, acompanhámo-lo no Lille, teve uma lesão, mas tem físico e pode ser muito importante. Abrem-se oportunidades. Os problemas do Gonçalo Inácio, a lesão de Rúben Dias são um desafio para nós. Na linha defensiva, perdemos 200 internacionalizações nos últimos três meses com a saída de Pepe e a lesão do Rúben Dias. É um desafio interessante para os jogadores mais jovens. Renato Veiga já esteve aqui em outubro, Tomás Araújo também, agora é uma boa oportunidade para ter jogadores novos», começou por dizer Martínez, em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol.

«O Nuno Tavares é fácil de compreender. Tem um físico e condições especiais, teve um começo de época espetacular e é um jogador muito interessante para a Seleção», acrescentou.

Refira-se que Djaló já tinha sido chamado por Fernando Santos, mas não se estreou pela Seleção. Já Nuno Tavares, foi convocado pela primeira vez.