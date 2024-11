O defesa-central Tiago Djaló e o lateral-esquerdo Nuno Tavares são as estreias promovidas pelo selecionador Roberto Martínez nos convocados da Seleção, divulgados esta sexta-feira.

Djaló, de 24 anos, assumiu-se como titular no eixo central da defesa do FC Porto e já leva cinco jogos (dois golos) esta temporada. Já Nuno Tavares, também de 24 anos, tem estado em destaque na Lazio, com oito assistências nas nove partidas que disputou.

A lista de 26 convocados para as duas últimas jornadas da fase de grupos da Liga das Nações conta ainda com os regressos de José Sá, Matheus Nunes e Pedro Gonçalves. Tomás Araújo, que rendeu Gonçalo Inácio no último estágio, voltou a ser chamado.

Ricardo Velho, Rúben Dias, Inácio, Samu Costa e Diogo Jota ficam de fora desta dupla jornada. Os dois centrais e o avançado já eram baixas confirmadas, por lesão.

A Seleção vai defrontar a Polónia a 15 de novembro, no Estádio do Dragão, às 19h45. Três dias depois, a equipa das Quinas visita a Croácia em Split, à mesma hora.

Portugal lidera o Grupo A1, com 10 pontos, e precisa de apenas um ponto para assegurar o apuramento para os quartos de final da Liga das Nações. A Seleção tem mais três do que a Croácia (sete), enquanto a Polónia segue com quatro e a Escócia com um. Os dois primeiros classificados, recorde-se, avançam aos quartos.

Eis a lista de convocados:

Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Real Betis) e José Sá (Wolverhampton);

Defesas: João Cancelo (Al-Hilal), Diogo Dalot ( Manchester United), Nélson Semedo (Wolverhampton), Nuno Mendes (PSG), Nuno Tavares (Lazio), Tomás Araújo (Benfica), António Silva (Benfica), Renato Veiga (Chelsea), Tiago Djaló (FC Porto);

Médios: João Palhinha (Bayern Munique), João Neves (PSG), Matheus Nunes (Manchester City), Otávio (Al Nassr), Vitinha (PSG), Pedro Gonçalves (Sporting), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City), João Félix (Chelsea);

Avançados: Rafael Leão (Milan), Francisco Trincão (Sporting), Francisco Conceição (Juventus), Pedro Neto (Chelsea) e Cristiano Ronaldo (Al Nassr).