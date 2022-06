Os onze titulares de Portugal frente à Suíça, no domingo (vitória por 4-0), não subiram ao relvado da Cidade do Futebol, em Oeiras, na manhã desta segunda-feira, no início da preparação para a receção à República Checa, na quinta-feira, em Alvalade (19h45).

Nos 15 minutos abertos à comunicação social, foi possível ver que o selecionador nacional Fernando Santos contou com 15 jogadores.

Diogo Dalot, Raphaël Guerreiro, Domingos Duarte, David Carmo, Vitinha, João Moutinho, João Palhinha, Matheus Nunes, Gonçalo Guedes, Bernardo Silva, Ricardo Horta, André Silva e Rafael Leão foram os 13 jogadores de campo à disposição no relvado. Destes, Palhinha, Bernardo, Matheus Nunes, Ricardo Horta e Leão foram suplentes utilizados frente à Suíça, sendo que David Carmo, Vitinha e Moutinho ficaram fora da ficha de jogo.

Quem também trabalhou no relvado foram os guarda-redes Rui Silva e Diogo Costa.

Rui Patrício, João Cancelo, Pepe, Danilo, Nuno Mendes, Rúben Neves, Otávio, Bruno Fernandes, William Carvalho, Cristiano Ronaldo e Diogo Jota foram os jogadores ausentes do relvado.

A seleção começou por realizar alguns exercícios com bola após subir ao relvado, seguindo-se outros exercícios de ativação sem bola.

Portugal é líder do grupo A2 da Liga das Nações, com quatro pontos, os mesmos dos checos, que são o próximo adversário. A Espanha tem dois pontos e a Suíça ainda não pontuou. Esta segunda-feira, ficou a conhecer-se o árbitro do duelo entre lusos e checos.