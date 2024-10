Depois da vitória por 3-1 sobre a Polónia, a Seleção Nacional deixa este domingo Varsóvia e viaja diretamente para Glasgow, onde pode, na terça-feira, perante a Escócia, garantir o apuramento no Grupo A1 para os quarto de final da Liga das Nações.

A comitiva lusa abandona a Polónia ao final da manhã e viaja até solo britânico, onde irá treinar e fazer trabalho de recuperação, a dois dias do encontro da quarta jornada.

Com o triunfo no Estádio Nacional de Varsóvia, Portugal reforçou a liderança do grupo, com nove pontos, contra seis da Croácia, segunda classificada, três da Polónia, terceira, e zero da Escócia, quarta e última.

O Escócia-Portugal está agendado para terça-feira, às 19:45, em Hampden Park, em Glasgow, e terá arbitragem do belga Lawrence Visser.