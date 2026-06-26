Néstor Lorenzo, selecionador da Colômbia, anteviu o duelo da última jornada da fase de grupos frente a Portugal e destacou o que mais o impressiona em Portugal.

Importância de Vitinha para o jogo da Seleção Nacional

«Tanto Vitinha como Ronaldo são determinantes. Um no controlo do jogo e na definição da estratégia, outro pela finalização. Esperamos que o nosso coletivo consiga travá-los amanhã. Por um lado, não deixar o Vitinha trabalhar com bola como gosta e, por outro, não permitir que o Cristiano receba muitas bolas na área.»

Gostava de encontrar Portugal mais à frente

«Sabemos que Portugal tem uma grande equipa e um grande treinador. É daqueles adversários que queres encontrar mais à frente, nas meias-finais, mas defrontá-lo agora é uma vantagem e esperamos que o possamos fazer bem. Não vamos estar a queixar-nos. O sorteio colocou-nos no caminho uma equipa consolidada e espero um grande jogo.»

Colômbia quer manter o estilo, mas com outras características

«Temos de tentar manter o nosso estilo e a nossa forma de jogar, mas neste jogo temos também de estar atentos a outras características. Portugal é uma equipa que se sente muito confortável no centro, com a posse de bola, para depois fazer movimentos de rutura. É uma equipa diferente da Colômbia, porque os 26 convocados de Portugal são jogadores de clubes de elite.»