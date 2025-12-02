A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) vai apresentar, esta quarta-feira, o equipamento que será utilizado pela Seleção no Mundial 2026.

Os sites especializados já tinham divulgado algumas imagens da camisola e, na véspera da apresentação oficial, o Opaleak colocou a circular mais pormenores sobre aquela que deverá ser a camisola de Portugal a partir do próximo ano.

Desenhada pela Puma e com vermelho como cor dominante, a camisola (e os calções) destaca-se pelo padrão de ondas, para assinalar a ligação do país ao mar. O verde está presente na gola e nas mangas.

Veja, na galeria associada, como deverá ser a próxima camisola da Seleção