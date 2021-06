Sérgio Oliveira abordou a sua estreia numa fase final de uma grande competição de seleções e salientou o facto de ser um jogador cada vez mais experiente.

«Todos os jogadores querem representar os seu país. É um sonho de criança tornado realidade. Não tenho de me afirmar, já me afirmei há bastante tempo. Tenho alguma experiência, jogo em grandes competições, jogo num grande clube e não preciso de provar nada a ninguém. Obviamente, um jogador profissional vive do jogo a jogo e a minha responsabilidade é acrescentar diariamente algo à equipa, para que possa evoluir», afirmou o médio do FC Porto, que foi o escolhido para falar aos jornalistas, no dia em que completou o seu 29.º aniversário.

Na conferência de imprensa, que decorreu esta manhã, na Cidade do Futebol, o jogador abordou também a concorrência no meio-campo de Portugal.

«Estar neste lote de jogadores para mim já é um privilégio. Tenho as minhas mais-valias, como outros colegas têm as suas. O mister sabe o que posso acrescentar: capacidade de trabalho, querer ganhar. Prefiro pensar no coletivo», salientou.