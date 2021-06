Portugal vai ter pela frente na fase de grupos do Euro 2020 os últimos dois campeões do mundo, mas para Sérgio Oliveira o jogo mais difícil será o primeiro.

Antes de Alemanha e França, a Hungria... Afirmou o médio que completa hoje 29 anos, na conferência de imprensa que decorreu esta manhã na Cidade do Futebol.

«O jogo mais complicado é o primeiro. É a Hungria. É com isso que temos de nos preocupar. Não vale a pena pensar nos outros dois. O primeiro vai ser um jogo bastante difícil. A Hungria vai jogar em casa com adeptos, coisa que neste último ano foi raro. Para eles será uma mais-valia», afirmou o médio do FC Porto, salientando o facto de a seleção magiar disputar os seus jogos num estádio cheio, com mais 67 mil pessoas, sem restrições de público devido à pandemia.